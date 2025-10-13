Morelia, Michoacán; 13 de octubre del 2025.- Inició la cuenta regresiva para arrancar la segunda edición del gran evento de tecnología e innovación, Morelia Lab, que se realizará del 14 al 16 de octubre con más de 50 actividades entre conferencias y talleres, en los que la Inteligencia Artificial (IA) será el eje principal como motor creativo.

El gobierno encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, impulsa la Innovación, la capacitación y el desarrollo tecnológico en beneficio de la juventud y la ciudad de Morelia. Esta labor se ve reflejada en el Colegio de Morelia con la formación de talento y la construcción de nuevas oportunidades.

Este 14 de octubre se realizará la inauguración de Morelia Lab a las 10:00 horas, para a continuación atestiguar la conferencia estelar que ofrecerá Ana Karen Ramírez, astronauta análoga, fundadora y directora de Epic Queen.

Además, durante su ponencia, Javier Palafox, CEO (director ejecutivo) de Xibermex, presentará la primera IA mexicana (MarIA). A lo que se sumarán otros importantes ponentes que estarán presentes durante los tres días de actividades.

El director general del Colegio de Morelia, Iván Fernando Barrales Alcántara, invitó a la población en general, o interesada en temas relacionados con la Inteligencia Artificial, en los diferentes campos de su aplicación, ya sea educativo, empresarial, cultural y de esparcimiento.

“Serán tres días intensos de actividades para conocer y familiarizarse con todo lo que tiene que ver con la IA, que cada día está más presente en todos los ámbitos de la vida diaria; contaremos con ponentes de talla internacional, que nos compartirán sobre sus experiencias; el acceso es gratuito”, expresó Barrales Alcántara.

El público interesado puede consultar todo el cronograma de las actividades en la página oficial del Colegio de Morelia: https://colegiodemorelia.gob.mx/