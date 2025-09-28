Durante la ceremonia de entrega de los Latin American World Travel Awards 2025 en Cancún, Quintana Roo, en representación de la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, la subsecretaria de Turismo, Nathalie Desplas Puel, recibió el galardón Mexico & Central America’s Leading Destination.

Por ello, agradeció y destacó el esfuerzo de las y los gobernadores, de las secretarías de Turismo estatales, así como a las y los empresarios que han invertido y tienen la visión de invertir en nuestra nación, pero principalmente a las y los mexicanos que hacen de éste un gran país y nos permite asegurar que ¡México está de moda!

“Su trabajo nos ha posicionado como el segundo país más visitado del continente y el sexto destino preferido en todo el mundo, de acuerdo con ONU Turismo”, agregó.

Manifestó que “este reconocimiento nos permite honrar públicamente lo que nos hace únicos y nos permite ofrecer experiencias auténticas a quienes nos visitan, en especial a las y los integrantes de nuestros Pueblos Originarios y Afrodescendientes, quienes han preservado la cultura ancestral para compartirla con el mundo. Ratificamos nuestro respeto y admiración por ellos y reiteramos nuestro compromiso de promover nuestra historia milenaria”.

Acompañada de líderes de la industria, emprendedores e innovadores, así como representantes de destinos y marcas nacionales y globales, en este evento internacional que reconoce la excelencia en la industria de viajes, turismo y hospitalidad, la subsecretaria subrayó que México es una potencia turística y que este premio lo reafirma.

Expresó que “ganar un World Travel Award significa el reconocimiento internacional a los servicios turísticos de México, en constante innovación, así como a los magníficos destinos de las 32 entidades por su grandeza cultural, su riqueza natural y su hospitalidad”.

Detalló que, también es reconocer la diversidad de la oferta en todos los segmentos, que no sólo abarcan sol y playa, sino también romance, aventura, naturaleza, salud, reuniones, turismo rural y gastronómico, entre otros.

La subsecretaria de Turismo agregó que “hoy se trabaja para que el crecimiento sea sostenible y priorice los beneficios para las comunidades residentes, con el efecto multiplicador y generoso de este maravilloso sector, para generar Prosperidad Compartida”.

Nathalie Desplas expuso que “México está de moda porque es potencia turística: es el sexto país más visitado del mundo, ocupa el quinto lugar en recursos culturales y el primero en recursos naturales, según el Foro Económico Mundial. Además, de acuerdo con la UNESCO, es el primer lugar de América y el séptimo a nivel global, con 36 sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial”. Y, sin embargo, “lo que hace grandioso a nuestro país es la calidez de su gente”, aseguró.

Asimismo, recibió el premio Mexico & Central America’s Leading Tourist Board 2025 y lo hizo extensivo a las y los trabajadores de la Secretaría de Turismo. Resaltó el compromiso de Sectur con el servicio público y destacó el liderazgo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Finalmente, comentó que estos premios ayudan a establecer altos estándares de calidad y servicio; ganar un World Travel Award significa estar en la cima del sector y nos impulsa a promover mejores experiencias para las y los viajeros de nuestro país y de todo el mundo.