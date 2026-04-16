Uruapan, Mich.- 15 de abril de 2026.- Integrantes de la organización “Cuadrillas Unidas” agredieron con piedras y palos a elementos de Tránsito y Vialidad Municipal, además de que vandalizaron una patrulla tras la detención de un motociclista que no portaba casco de seguridad ni documentación, en la colonia Lázaro Cárdenas, hechos ocurridos la noche de este miércoles.

Los uniformados le marcaron el alto al motociclista por no portar el casco y al elaborar la infracción correspondiente se percataron de tampoco tenía licencia de conducir y la unidad carecía de placas, por lo que la aseguraron para ser remitida a un corralón, sin embargo, el hombre se negó con el argumento de que pertenecía a dicha organización social y se retiró.

Minutos después, el sujeto regresó al lugar acompañado por turba y tras amenazar y agredir a los policías vandalizaron la patrulla con número económico MC-853 y después huyeron; uno de los uniformados resultó lesionado y fue trasladado a un hospital.

A través de sus redes sociales, la alcaldesa Grecia Quiroz, expuso la situación y aseguró que no permitirán amagues de grupos sociales por falta del cumplimiento de las reglas de Tránsito Municipal; hasta anoche no se había presentado alguna denuncia penal por estos hechos.

RED 113