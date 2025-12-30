Uruapan, Mich.- 30 de diciembre de 2025.- La mañana de este martes, una mujer fue asesinada de al menos 6 balazos por fuera de un domicilio, ubicado a un costado de la Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas, en la colonia La Mora de Uruapan.

Al filo de las 10:30 horas la víctima se encontraba sobre la calle Julio López Chávez, junto a la barda de dicho recinto educativo, cuando fue baleada por delincuentes desconocidos que se dieron a la fuga.

Vecinos escucharon las detonaciones de arma de fuego y observaron a la mujer tirada sobre la banqueta, por lo que notificaron a las autoridades; paramédicos de Primera Respuesta arribaron al sitio, confirmando que la susodicha ya no tenía signos vitales.

Oficiales de la Policía Municipal y Guardia Civil acordonaron la escena del crimen y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado para las actuaciones de ley. La identidad de la fallecida es desconocida sólo se sabe que tenía entré 35 y 40 años de edad.

Hasta el momento Uruapan ha registrado al menos 15 homicidios y el hallazgo de una osamenta humana, durante el presente mes de diciembre:

02 de diciembre. Hallan una quinta osamenta en fosa clandestina, en predio del Diputado Carlos Bautista Tafolla.

04 de diciembre. Delincuentes asesinan a joven, en la colonia Morelos de Uruapan.

15 de diciembre. Hallan a hombre muerto, con huellas de violencia en vivienda de La Tamacua.

17 de diciembre. Hallan a hombre maniatado y asesinado al oriente de Uruapan.

17 de diciembre. A balazos matan a joven en Caltzontzin.

18 de diciembre. Motosicarios ejecutan a un albañil en la comunidad de Caltzotzin.

19 de diciembre. Se registra homicidio a balazos en la colonia Valle Dorado, de Uruapan.

20 de diciembre. Matan a balazos a matrimonio y dejan herida a una mujer, en la comunidad de Caltzontzin.

22 de diciembre. Ejecutan a tiros a dos motociclistas en la colonia Doctores, al oriente de Uruapan.

22 de diciembre. Ataque armado contra motociclistas deja dos muertos en Uruapan.

23 de diciembre. Se registra homicidio a balazos en el Centro de Uruapan.

27 de diciembre. Motociclista acribillado en el Infonavit Rosa de Castilla de Uruapan.

30 de diciembre. Mujer asesinada a tiros en la colonia La Mora, en Uruapan.