Morelia, Michoacán, 20 de abril de 2026.- Ante el incremento de las temperaturas, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) hace un llamado a la población para extremar precauciones en el manejo y preparación de alimentos, ya que el calor acelera su descomposición y eleva el riesgo de padecer enfermedades gastrointestinales graves.

Para proteger la salud de la población, la SSM recomienda lavar y desinfectar rigurosamente frutas y verduras antes de su consumo. Asimismo, lavarse las manos con agua y jabón antes de preparar alimentos y después de ir al baño.

Una vez preparados, los alimentos deben refrigerarse lo antes posible sin esperar a que se enfríen totalmente a temperatura ambiente. Asimismo, se debe evitar el consumo de carnes crudas o en término medio; es indispensable que productos como pescados y mariscos estén bien cocidos o fritos para eliminar bacterias. Se sugiere preparar únicamente la cantidad de comida que se consumirá en el día, para evitar recalentados que hayan perdido su cadena de frío, y consumir siempre agua clorada, hervida o embotellada.

Una nutrición equilibrada es la base de la prevención. Priorizar el consumo de fibra y agua natural, mientras se limita la ingesta de irritantes y grasas saturadas, ayuda a proteger la mucosa gástrica y previene complicaciones digestivas comunes, especialmente durante las temporadas con temperaturas elevadas.

La SSM exhorta a la ciudadanía a no automedicarse ante síntomas como dolor abdominal, diarrea, vómito o fiebre. En caso de presentar estos signos, especialmente en niñas, niños y adultos mayores, es necesario acudir de inmediato al centro de salud más cercano y hacer uso del Vida Suero Oral para evitar la deshidratación.