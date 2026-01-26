Maravatío, Mich., a 26 de enero de 2026.– Con cercanía al pueblo e interés genuino por sus necesidades y propuestas, el senador de Morena Raúl Morón Orozco continúa la ruta por la construcción de la unidad en Michoacán, razón por la cual se reunió con liderazgos políticos y sociales de los municipios de Zitácuaro, Ciudad Hidalgo y Maravatío.

En las reuniones, el legislador llamó a coordinar esfuerzos por el fortalecimiento del movimiento, al señalar la importancia de mantener al pueblo unido para poder ofrecer respaldo total a la Presidenta de México Claudia Sheinbaum y poder profundizar en los avances de la Cuarta Transformación en el país.

Los encuentros sirvieron como un espacio de diálogo abierto donde se analizaron los retos locales y se establecieron compromisos para consolidar los comités seccionales en defensa de la 4T.

Morón Orozco subrayó que el actual escenario político exige madurez y generosidad por parte de todos los actores sociales. En Zitácuaro, destacó la labor de gestión que se realiza desde el Senado; en Ciudad Hidalgo, llamó a cerrar filas contra las desigualdades, y en Maravatío, reconoció la vocación democrática de la región.

El senador continuará con el recorrido por las regiones de Michoacán en las próximas semanas, para además de lo ya mencionado, tomar en cuenta las propuestas del pueblo en su agenda legislativa e impulsar acercamientos con el Gobierno Federal.