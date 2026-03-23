Zitácuaro, Mich.-Domingo 22 de marzo de 2026.- Un domicilio de tres niveles ardió en llamas la tarde de este domingo en la cabecera municipal de Zitácuaro; el hecho únicamente dejó daños materiales, indicaron autoridades de rescate y policiales.

El referido inmueble se localiza en la calle Francisco Serrato, dentro de la colonia Las Palmas. Algunos vecinos reportaron el siniestro al número de emergencias y solicitaron la presencia de bomberos.

Al lugar acudieron los vulcanos municipales, quienes combatieron el fuego durante aproximadamente 1 hora con 40 minutos hasta que lograron sofocarlo. Se desconoce cómo inició la lumbre, por lo que las instancias competentes se encargarán de realizar las investigaciones correspondientes.

AGENCIA RED 113

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