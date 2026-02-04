Morelia, Michoacán, 4 de febrero de 2026.- Durante la inauguración del XVII Campeonato Nacional de Robótica y STEM 2026, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla convocó a las y los jóvenes de todo el país a trabajar en la creación de una red social 100 por ciento mexicana.

El mandatario señaló que en el campeonato cada participante demostrará que sus ideas pueden tener una solución en la realidad y en la práctica, porque ahora ya se vive el futuro.

“Hoy la vida es más rápida, la tecnología avanza desenfrenadamente y tenemos que alcanzarla y usar la inteligencia para el bien en el avance de la humanidad y estar al día en el avance de la tecnología y redes sociales, por eso, los convocó a que trabajen en la creación de una red social 100 por ciento mexicana y demostrar la capacidad que tiene la juventud mexicana”, apuntó.

Ramírez Bedolla resaltó que durante el campeonato nacional en el que participan más de 400 equipos, los primeros lugares obtendrán su boleto para representar a México en certámenes internacionales, a realizarse en Estados Unidos, China y Japón.

Por su parte, el presidente de la Academia STEM Iberoamérica, Francisco Wilson Robles, informó que, durante los siguientes cuatro días, jóvenes de diversos niveles educativos competirán en ramas como robótica móvil, robótica colaborativa, inteligencia artificial y drones, para obtener uno de los casi 40 boletos para asistir a los campeonatos internacionales el próximo año.

En el Campeonato Nacional de Robótica y STEM 2026, que se realiza del 4 al 6 de febrero, participan jóvenes de Chiapas, Tlaxcala, Jalisco, Querétaro, Zacatecas, Quintana Roo, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Chihuahua, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Baja California Norte, Baja California Sur, Aguascalientes, Durango y Michoacán.

Acompañaron al gobernador, Iván Flores Benites, coordinador nacional de los Cecytes; Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno; Gabriela Molina Aguilar, secretaria de Educación; Mariana Sosa Olmeda, directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior; Juan Carlos Velasco Procell, director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Michoacán; Homero Meneses Hernández, secretario de Educación de Tlaxcala; Walter Zamarrón Estrada, coordinador de Política Digital de Chihuahua; Alejandra Ochoa Zarzosa, directora del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de Michoacán; y jóvenes participantes.