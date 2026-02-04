Zamora, Michoacán, 4 de febrero de 2026.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) realizó con éxito la cuarta procuración de órganos del año en el Hospital General de Zamora. Mediante la intervención de un equipo multidisciplinario y la generosidad de una familia michoacana, se consolida la cultura de la donación en la entidad, brindando una nueva oportunidad de salud a quienes más lo necesitan.

El donante, un hombre de 59 años de edad, deja un legado de generosidad tras el consentimiento de su familia para la donación. Este noble gesto permite convertir un momento de duelo en un acto de esperanza para otros pacientes.

Los especialistas lograron la procuración de tejido músculo-esquelético y ambas córneas, los cuales fueron trasladados al Banco de Tejidos del Estado de México, como parte del convenio de colaboración interinstitucional que mantiene Michoacán para el procesamiento, preservación y posterior distribución de tejidos a quienes requieren de un trasplante.

La SSM externa su más profundo agradecimiento y reconocimiento a la familia por su noble decisión. Asimismo, invita a la población a informarse sobre la importancia de expresar en vida el deseo de ser donante, un paso fundamental para salvar y mejorar la calidad de vida de cientos de personas

Para más información sobre cómo ser donante voluntario o cómo ingresar a la lista de espera de un órgano, la ciudadanía puede comunicarse al Consejo Estatal de Trasplantes al teléfono 4436892609 extensión 4029.