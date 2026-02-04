Morelia, Michoacán, a 4 de febrero de 2026.- Con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda digna, el diputado Juan Carlos Barragán presentó una iniciativa para que tener animales de compañía no sea motivo para negar la renta o compra de un inmueble.

El legislador señaló que actualmente muchas familias pierden tiempo y dinero buscando casa, debido a que son rechazadas únicamente por tener mascotas, a pesar de cumplir con todos los requisitos.“Contar con un animal de compañía no debe ser una barrera para tener un hogar.

Todas las familias merecen respeto y oportunidades justas”, expresó.Barragán explicó que esta propuesta permitirá a las y los ciudadanos ahorrar tiempo, dinero y evitar prácticas discriminatorias, al mismo tiempo que fortalece la convivencia y el respeto entre arrendadores e inquilinos.

Asimismo, destacó que la iniciativa busca un equilibrio, ya que mantiene la responsabilidad de los inquilinos sobre el cuidado del inmueble, garantizando certeza jurídica para los propietarios.

Finalmente, el diputado reiteró su compromiso de impulsar políticas públicas que promuevan una ciudad más justa, incluyente y humana, donde nadie tenga que elegir entre su familia, sus mascotas y un lugar para vivir.