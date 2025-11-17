Morelia, Michoacán a 17 de noviembre de 2025.- La secretaria de las Juventudes del PRD Michoacán, Lupita Flores, acompañada de un grupo representativo de jóvenes del partido, hizo un llamado a la unidad y a la paz como condición indispensable para el desarrollo integral de las juventudes michoacanas.

En un mensaje conciliador, Flores reconoció que las recientes marchas convocadas por jóvenes en todo el país reflejan una profunda preocupación social, pero también una esperanza colectiva. “Marchar no es un acto de confrontación, sino una expresión de amor por la vida y por el futuro. La paz no se exige con enojo, se construye con participación y compromiso”, expresó.

La dirigente juvenil subrayó que la inseguridad afecta de manera directa a las nuevas generaciones, limitando sus oportunidades de estudio, empleo y bienestar. “Queremos vivir sin miedo, estudiar con tranquilidad y construir nuestro futuro desde la certeza, no desde la incertidumbre”, afirmó.

Flores destacó que, según datos oficiales, Michoacán se encuentra entre los estados con mayor incidencia de reclutamiento infantil, lo que demuestra la urgencia de fortalecer la educación, la prevención y el tejido social. “Exigir paz es exigir oportunidades, educación de calidad y espacios seguros donde la juventud pueda crecer y aportar al desarrollo de nuestro Estado”, añadió.

La secretaria de las Juventudes del PRD Michoacán hizo un llamado a las instituciones y a la sociedad a trabajar de manera conjunta, “la paz no es tarea de unos cuantos, es una construcción colectiva. Las y los jóvenes queremos ser parte del cambio, porque solo en un entorno pacífico podremos desplegar todo nuestro potencial”.