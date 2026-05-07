Enfoque Electoral

PROCESOS POLÍTICOS 2.0

David Alejandro Delgado Arroyo.

Mucho se comenta en el debate público el tema de la elección de Coordinaciones u o alguna otra figura interna de organización de los partidos políticos en estos días; muchos argumentan que representan actos anticipados de precampaña o campaña, pero hay que recordar que estos denominados procesos políticos no son nuevos, ya lo vivimos en las vísperas del proceso electoral 2023.2024.

De hecho, en esta colaboración publiqué al respecto, el 18 de agosto de 2023, que se denominó precisamente “Procesos Políticos”, comencé con este enunciado: “Si algo nos faltaba a nuestra ultrabarroca normatividad electoral mexicana, pues ya está entre nosotros la figura de los Procesos Políticos. No se trata de campañas, no se trata de intercampañas, no se trata de precampañas; sino se trata del “conjunto de actos, actividades y propaganda que realizan los partidos políticos y cualquier persona cuya naturaleza y finalidad sea establecer una estrategia encaminada a posicionar y/o definir liderazgos políticos, que podrían ostentar una precandidatura o candidatura en el proceso electoral, así como aquellos otros procesos que sean similares”.

Ello se deriva de las sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación del 19 de julio de 2023 en los expedientes SUP-JDC-255/2023 y SUP-JE-1423/2023, en las que la Sala Superior ordenó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitir Lineamientos generales necesarios para prevenir, de forma amplia y concreta una posible vulneración a la equidad del proceso electoral federal 2023-2024 con motivo de la convocatoria y el proceso del Frente Amplio por México, así como cualquier otro con finalidad similar.

En acatamiento a dichas sentencias, el Consejo General del INE aprobó en sesión extraordinaria del 26 de julio de 2023, los “Lineamientos Generales para regular y fiscalizar los procesos, actos, actividades y programa realizados en los procesos políticos, emitidos en cumplimiento de los ordenado en la sentencia SUP-JDC-255/2023 y SUP-JE-1423/2023”.

En sesión del Consejo General del INE hace unas semanas, el Consejero Arturo Castillo, sostuvo que era necesario emitir estos lineamientos.

Lo que sucede es que dichos lineamientos aun cuando se denominan “Generales”, fueron solo de aplicación para el proceso 2023-2024, por lo que contienen fechas del proceso de fiscalización y montos que deben considerarse, por lo que seguramente en breve el Consejo General estará tomando este tipo de Acuerdo nuevamente.