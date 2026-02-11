Morelia, Michoacán, a 11 de febrero del 2026.- Con 31 votos a favor, la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, aprobó una reforma al artículo 3º de la Ley Orgánica de División Territorial de Michoacán, con la cual, diversas localidades dejan de pertenecer al municipio de Morelia y ahora forman parte del municipio de Charo.

De esta forma las localidades de: El Tremecino; La Puente; la porción oriente de Buenavista, delimitada conforme a la cerca de piedra que coincide con el lindero poniente del Ejido Aguacate Grande; la porción correspondiente de la localidad San José de las Torres comprendida dentro del límite convenido entre ambos municipios, ahora forman parte de Charo.

En ese sentido, también se adscriben al municipio de Charo, el Centro de Adiestramiento Regional (CAR) de la XII Región Militar; el Hospital General Regional IMSS Charo; y, el Recinto Ferial Michoacán.

Con esta reforma, el Congreso del Estado dota de certeza jurídica y gobernabilidad a las autoridades municipales de Morelia y de Charo, así como a la población que radica en las localidades antes mencionadas.