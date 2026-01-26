Morelia, Michoacán, 25 de enero de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aseguraron un vehículo el cual cuenta con reporte de robo vigente en Estados Unidos de América. Además, se detuvo al hombre que lo conducía en posesión de un arma de fuego, así como a una mujer que lo acompañaba, durante una acción preventiva realizada sobre la Acueducto en la capital michoacana.

Los hechos se registraron alrededor de las 15:15 horas, cuando personal operativo marcó el alto a un vehículo que circulaba a exceso de velocidad. Al efectuar la inspección correspondiente, se aseguró un automóvil Ferrari 488 GTB, con placas del Estado de México.

Durante la revisión, entre sus pertenencias se localizó un arma corta calibre 9 milímetros, por lo que el conductor fue detenido y su acompañante, junto con el vehículo y el arma asegurada quedaron a disposición de la autoridad competente.