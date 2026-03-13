Morelia, Michoacán, 13 de marzo de 2026.- La familia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) crece con la llegada de una nueva integrante: Atenea, una potranca nacida en las instalaciones del agrupamiento de Equinos y Caninos de la Guardia Civil.
Su madre, Tormenta, una yegua de seis años utilizada en labores de proximidad social y recorridos de seguridad en zonas rurales, dio a luz en las instalaciones del agrupamiento bajo la supervisión y acompañamiento del personal especializado encargado del cuidado de los ejemplares.
Con poco más de 35 kilogramos de peso, Atenea nació en buenas condiciones de salud y actualmente se mantiene bajo un esquema de cuidado y supervisión permanente, con atención veterinaria, alimentación adecuada y acompañamiento constante de su madre durante esta primera etapa de vida.
El agrupamiento de Equinos y Caninos de la Guardia Civil mantiene protocolos de bienestar animal para garantizar el adecuado desarrollo y cuidado de cada ejemplar que forma parte de esta unidad especializada.
La SSP celebra la llegada de Atenea, quien en el futuro podría integrarse a actividades de proximidad social, equinoterapia o labores preventivas, contribuyendo al fortalecimiento del vínculo entre la institución y la ciudadanía.