Morelia, Michoacán, 13 de marzo de 2026.- La familia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) crece con la llegada de una nueva integrante: Atenea, una potranca nacida en las instalaciones del agrupamiento de Equinos y Caninos de la Guardia Civil.

La familia de la Guardia Civil sigue creciendo, con la llegada de la potranca Atenea.



Hija de Tormenta, una binomio equina que trabaja en labores de proximidad y de prevención, nació sana y fuerte bajo los cuidados del personal del agrupamiento de Equinos y Caninos.… pic.twitter.com/YNeIp2lQF4 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) March 13, 2026

Su madre, Tormenta, una yegua de seis años utilizada en labores de proximidad social y recorridos de seguridad en zonas rurales, dio a luz en las instalaciones del agrupamiento bajo la supervisión y acompañamiento del personal especializado encargado del cuidado de los ejemplares.

Con poco más de 35 kilogramos de peso, Atenea nació en buenas condiciones de salud y actualmente se mantiene bajo un esquema de cuidado y supervisión permanente, con atención veterinaria, alimentación adecuada y acompañamiento constante de su madre durante esta primera etapa de vida.

El agrupamiento de Equinos y Caninos de la Guardia Civil mantiene protocolos de bienestar animal para garantizar el adecuado desarrollo y cuidado de cada ejemplar que forma parte de esta unidad especializada.

La SSP celebra la llegada de Atenea, quien en el futuro podría integrarse a actividades de proximidad social, equinoterapia o labores preventivas, contribuyendo al fortalecimiento del vínculo entre la institución y la ciudadanía.