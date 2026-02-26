Morelia, Michoacán, 26 de febrero de 2026.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) dio a conocer los resultados de la convocatoria para integrar la programación oficial del Día Mundial del Teatro 2026, celebración que llevará funciones escénicas a distintos municipios del estado con el propósito de acercar el teatro a más públicos.

En total fueron seleccionados cinco montajes teatrales: “Niño del agua”, de la compañía Vaso Teatro; “La mágica Minerva”, de Hitzury Molina, presentada por Santo Remedio Laboratorio de Creación Artística; “Mi capacidad de amarte”, de La Casona del Teatro; “RESILIENTE ¿YO? ¡Inténtalo una vez más!”, de la compañía V. GARCÍA. KALIN; y “Máquina 2520”, del Grupo Pegamento de Contacto.

La convocatoria recibió un total de 19 propuestas y la selección de los proyectos se realizó mediante proceso de insaculación con la presencia de la directora de Promoción y Fomento Cultural, Diana Jéssica Cortés Arroyo; el enlace jurídico, Mario Alberto Ceja Morales; y el jefe del Departamento de Teatro, Fernando Ortiz Rojas, garantizando transparencia y equidad en el procedimiento.

La Secum reafirma su compromiso de fortalecer la escena michoacana e impulsar el talento de sus compañías, celebrando el Día Mundial del Teatro como un punto de encuentro vital entre creadores y audiencias. La programación oficial se dará a conocer en los próximos días a través de las redes oficiales de la Secretaría de Cultura de Michoacán.