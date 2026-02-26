Desde la máxima tribuna del estado, la diputada Xóchitl Gabriela Ruíz González, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó un posicionamiento para que las diputadas y diputados de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán donen un mes de su salario íntegro en favor de las familias de los elementos de las Fuerzas Armadas de México que perdieron la vida en cumplimiento de su deber durante el operativo federal realizado los días 21 y 22 de febrero de 2026.

En su intervención, la legisladora destacó que las Fuerzas Armadas constituyen uno de los pilares fundamentales del Estado mexicano, al estar integradas por mujeres y hombres que han decidido dedicar su vida a la protección de la soberanía, la estabilidad y la seguridad de millones de mexicanas y mexicanos.

Subrayó que la pérdida de los elementos no fue un hecho circunstancial, sino consecuencia directa del compromiso asumido al portar el uniforme de la nación. Por ello, afirmó que no basta con expresar condolencias cuando se trata de honrar el sacrificio de quienes entregaron su vida por el país.

Xóchitl Ruíz González sostuvo que la representación popular exige que la solidaridad se traduzca en hechos concretos y no quede únicamente en el discurso. En ese sentido, precisó que su propuesta no pretende equiparar el valor de una vida con un recurso económico ni sustituir las obligaciones institucionales del Estado, sino representar un acto de empatía real y respaldo tangible a las familias afectadas.

El documento fue presentado ante la Mesa Directiva con carácter de urgente y obvia resolución, e incluye disposiciones para que la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Legislativo concentre y transfiera los recursos de manera transparente y directa, garantizando certeza en el proceso.

Finalmente, la diputada reiteró que honrar la memoria de los elementos caídos es reafirmar que el sacrificio por la patria no pasa inadvertido, y confió en que sus compañeras y compañeros legisladores se sumarán a este gesto solidario en favor de quienes hoy enfrentan una pérdida irreparable.