La senadora por Michoacán, Celeste Ascencio, sostuvo un encuentro con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, referente histórico de la lucha democrática en México, con quien dialogó sobre los retos actuales que enfrenta el estado y la importancia de consolidar un proyecto con justicia social, desarrollo y bienestar para el pueblo michoacano.

Durante la reunión, intercambiaron reflexiones sobre el momento que vive el país y la responsabilidad de fortalecer instituciones que garanticen los derechos, la dignidad y las oportunidades de todas y todos, particularmente en entidades como Michoacán, donde el desarrollo con justicia social es una demanda histórica. Reconociendo los grandes avances de los últimos años.

La senadora reafirmó que su compromiso es seguir trabajando desde el Senado de la República con una visión humanista, poniendo en el centro a las personas y contribuyendo a la construcción de condiciones que permitan consolidar la paz, el bienestar y el desarrollo en Michoacán.

Celeste Ascencio subrayó que el diálogo, la memoria histórica y la responsabilidad pública son fundamentales para fortalecer el presente y construir un mejor futuro para las nuevas generaciones.

Como Humanista Michoacana, reiteró su convicción de continuar caminando junto al pueblo, escuchando y trabajando para que la transformación se traduzca en mejores condiciones de vida para todas y todos.