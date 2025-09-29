Morelia, Michoacán, 29 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) dio a conocer a las y los ganadores del concurso de poesía infantil “Morelos, Héroe de la Patria”, iniciativa lanzada en el marco del 60 aniversario del Museo Casa Natal de Morelos y como homenaje a la vida y legado del Siervo de la Nación.

El certamen invitó a niñas y niños de nivel primaria a escribir un poema inspirado en la figura histórica de José María Morelos y Pavón. Para ello, se establecieron tres categorías de participación: la A, dirigida a estudiantes de primero y segundo de primaria; la B, para quienes cursan tercero y cuarto; y la C, para los de quinto y sexto grado.

En total se recibieron 26 poemas, que mostraron la creatividad, imaginación y sensibilidad de las infancias. En la categoría A, el primer lugar fue para Jacinto Burgos Valdés, de la Escuela Instituto Valladolid. En la categoría B, Emilio Prieto Mora obtuvo el primer sitio, de la Escuela Primaria Michoacán; el segundo fue para Maximiliano Guzmán Guzmán y el tercero para Darío Iván Barrera Bedolla, ambos de la Escuela Hijos del Ejército.

En la categoría C, la primera posición la obtuvo Ana Sofía Punzo Martínez, de la Escuela Federal Urbana 18 de Marzo; el segundo lugar, Isaac Alí Huaroco Martínez, de la misma institución; y el tercero Aeida Libertad Retes Gutiérrez, de la Comunidad Educativa Erandeni. Se entregarán también menciones honoríficas a Melody Yoana Arroyo Gómez, Victoria Soto Ángel y Rodrigo Espinosa Cortés, estudiantes de la Escuela Hijos del Ejército.

La secretaria de Cultura, Tamara Sosa, felicitó a todas y todos los participantes y subrayó que, “incentivar el arte en las niñeces es abrirles la puerta a la imaginación, a la memoria histórica y a nuevas formas de expresarse”. Informó que la ceremonia de premiación se llevará a cabo el 30 de septiembre a las 17:00 horas en el Museo Casa Natal de Morelos, ubicado en la calle Corregidora 114, Centro.