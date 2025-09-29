Morelia, Michoacán, 29 de septiembre 2025.– Más de 50 organizaciones protectoras de animales internacionales, nacional es y estatales expresaron su agradecimiento al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Gulianna Bugarini Torres, y a la coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola, por su férrea defensa de los derechos de los seres sintientes.

La aprobación, el pasado miércoles 2 de abril, de la iniciativa que elimina la tauromaquia en Michoacán con 19 votos a favor, nueve en contra y ocho abstenciones, fue celebrada por Pavel Martínez Diana, vocero de Michoacán Sin Tauromaquia, la cual remarcó debe ser respetada.

Destacó que este logro marca un precedente nacional e internacional en favor de una sociedad más empática y libre de violencia.

Con esta decisión, Michoacán se unió a Sonora, Guerrero, Coahuila, Quintana Roo y Sinaloa, Estados que ya prohíben de forma total las corridas de toros, integrándose así a la ruta de defensa animal que avanza en México.

El reconocimiento se extendió a autoridades locales y legisladores por parte de organizaciones nacionales e internacionales como México sin Toreo, AnimalHeroe, AnimaNaturalis, y colectivos locales como Michoacán sin Tauromaquia, Generando Hogares de Amor para Animales Desprotegidos (GHAPAD), UARUPA, Sociedad Protectora de Especies Vulnerables, Dejando Huella Pátzcuaro y Lázaro Cárdenas, Refugio Corazón Apatzingán, Prorescan, Abogados Animalistas de México, Grupo de Investigación en Derecho Animal (GIDA), Mickeys Pet, Voluntarios de Protección Animal (VEPA), Promotoras de la Dignidad Animal Paracho, Una Familia de Pelos Peribán, Unidos Dejando Huella, Prensa Animalista de Michoacán, Colectivo Estatal Animalista de Michoacán (CEAM) y rescatistas independientes de Maravatío, Tlalpujahua, Cuitzeo y Zinapécuaro, entre otros.

Estas asociaciones prometieron mantenerse vigilantes para impedir que cualquier autoridad intente vulnerar la ley o ejercer actos de crueldad.

Ratificaron su reconocimiento irrestricto a Ramírez Bedolla, Bugarini Torres y Arreola, por brindar voz, ley y herramientas jurídicas a los animales.