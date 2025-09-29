Morelia, Mich.- 29 de septiembre de 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que a cuatro años de su administración existen avances significativos en rubros como educación, movilidad, infraestructura y salud, aunque reconoció que aún quedan áreas por reforzar en lo que resta de su mandato.

El mandatario detalló que en su informe, presentado primero en el Congreso del Estado y posteriormente en Zamora, Uruapan y finalmente en un acto masivo en Morelia, se dio cuenta de acciones como la ampliación de los servicios médicos, la construcción de nuevos hospitales y la puesta en marcha de campus de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en distintas regiones.

“Se informó puntualmente de los avances que tenemos en educación, en movilidad, en obras de infraestructura, en servicios de salud y en los nuevos hospitales, así como del trabajo que se está haciendo y del reforzamiento que estamos implementando en otras áreas”, expresó Ramírez Bedolla.

De cara a los siguientes dos años, el gobernador subrayó que su administración continuará consolidando los proyectos iniciados y atenderá las áreas en las que aún existen rezagos, sin precisar cuáles serán las prioridades inmediatas.