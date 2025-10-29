El dirigente de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, destacó que la visita de Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, refuerza las acciones conjuntas en materia de seguridad y permite definir estrategias precisas para combatir las afectaciones al sector limonero, uno de los pilares de la economía estatal.

Subrayó que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno es fundamental para proteger a los productores y garantizar estabilidad en las regiones más productivas.

Mora González reconoció la presencia del general Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien reiteró el compromiso de las fuerzas armadas con la paz y la estabilidad de Michoacán.

Afirmó que las reuniones de trabajo reflejan la colaboración constante con el Gobierno de México, con el propósito de brindar tranquilidad a las familias y respaldar a los sectores productivos que impulsan el desarrollo regional.

El dirigente morenista recordó el caso del líder citrícola Bernardo Bravo y aseguró que no ha quedado impune. Informó que ya se realizaron detenciones y que existen avances importantes en las investigaciones, lo que demuestra que en Michoacán se actúa con firmeza para garantizar justicia y evitar que la delincuencia afecte la economía y la seguridad de la población.

Asimismo, señaló que se reforzarán las operaciones conjuntas entre el Gabinete de Seguridad de México, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, además de fortalecer las labores de inteligencia para proteger al sector productivo.

Reiteró que Michoacán es un punto estratégico para la Federación y que la cooperación institucional, la transparencia y el trabajo coordinado son pilares de una estrategia integral orientada hacia la pacificación total del estado.