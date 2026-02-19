Tarímbaro, Mich.- Jueves 19 de febrero de 2026.- Un recolector de basura falleció tras caer de lo alto de la camioneta en la que realizaba sus labores, en el fraccionamiento Hacienda del Sol, ubicada en el municipio de Tarímbaro, informaron autoridades policiales.

El accidente se registró la tarde de este jueves sobre el Boulevard Hacienda del Sol, y fue reportado por otros trabajadores al número de emergencias. Posteriormente acudieron paramédicos, quienes confirmaron el deceso del hombre, identificado como Rodrigo O.

Los oficiales acordonaron el área y notificaron a la Fiscalía Regional, cuyos especialistas de la Unidad de Atención Inmediata iniciaron las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

Extraoficialmente se supo que el mencionado masculino separaba la basura en lo alto de la camioneta recolectora, cuando en determinado momento perdió el equilibrio y al caer al suelo sufrió letales heridas en la cabeza.