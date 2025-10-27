Morelia, Mich.- 27 de octubre de 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que existen procedimientos en curso en contra del ex secretario de Educación del estado, Héctor Ayala Morales, por presuntos malos manejos administrativos durante su gestión.

Ante la prensa, el mandatario estatal precisó que las investigaciones están a cargo de la Contraloría del Estado y derivan de irregularidades detectadas en el manejo de la Secretaría de Educación en la administración anterior.

“Sí existen procedimientos en su contra de manera directa, precisamente por malos manejos administrativos, por no cumplir con la normatividad, y la Contraloría está al frente de estas investigaciones”, declaró Ramírez Bedolla.

El gobernador añadió que ya se han presentado denuncias y elementos probatorios que sustentan las anomalías detectadas.

“Sí existen denuncias y se han presentado elementos probatorios de toda esta irregularidad y anomalías con la que se manejaba la Secretaría de Educación Pública del Estado”, puntualizó.

El ex funcionario, quien la semana pasada se definió públicamente como “un simple ex funcionario”, enfrenta ahora una revisión de su actuación al frente de la dependencia, particularmente en materia de cumplimiento administrativo y normativo.

Hasta el momento, la Contraloría estatal no ha informado sobre los avances o resultados de dichos procedimientos.