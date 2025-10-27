Morelia, Mich.- 27 de octubre de 2025.- El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, informó que continúan las investigaciones en torno al homicidio de Roberto Ramírez Zárate, síndico municipal de Penjamillo, ocurrido la noche del domingo mientras regresaba de dejar a su hija en ese municipio.

De acuerdo con las primeras indagatorias, Ramírez Zárate acostumbraba viajar cada domingo a Penjamillo para dejar a una de sus hijas con su pareja o expareja. En el trayecto de regreso fue atacado a balazos dentro de su vehículo, sobre el camino que conecta con la comunidad de La Angostura.

“El trasladarse a ese municipio era una actividad que realizaba de manera regular todos los domingos. Al regresar fue atacado en su vehículo, y desde ahí se han establecido diversas líneas de investigación”, explicó Torres Piña.

El fiscal adelantó que la dependencia analiza el contenido del teléfono celular de la víctima, para determinar si había recibido amenazas o mensajes que pudieran aportar información al caso. Además, sostuvo comunicación con la presidenta municipal de Penjamillo, María Martínez Ruiz, quien aseguró que no existían reportes previos de amenazas contra el síndico ni otros funcionarios.

Torres Piña descartó que los actuales integrantes del Ayuntamiento contaran con escoltas o medidas especiales de seguridad: “En la administración actual no se nos ha solicitado respaldo. En la anterior sí hubo conflictos internos que derivaron en la destitución del Cabildo y la creación de una comisión provisional, pero eso ya concluyó”, señaló.

Sobre la versión que apunta a la posible participación de un grupo delictivo local conocido como “Los Lolos”, el fiscal afirmó que no se descarta ninguna línea de investigación, aunque precisó que las recientes detenciones de ocho presuntos integrantes de esa célula criminal en Puruándiro, junto con cuatro armas largas, “fueron ajenas a este hecho”.

Finalmente, al ser cuestionado por la desaparición de Maribel Juárez Blanquet, exregidora vinculada con la administración pasada de Penjamillo, Torres Piña aclaró que ella era originaria de Angamacutiro, y que las pesquisas sobre su caso “no han tenido nuevos avances más allá de los ya informados por el anterior fiscal”.