Morelia, Mich.- 27 de octubre de 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que no existían reportes de amenazas contra el síndico municipal de Penjamillo, Roberto Ramírez Zárate, asesinado a balazos la noche del domingo mientras transitaba por la carretera que conecta Numarán con la localidad de El Palmito, cerca de la ranchería La Angostura.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal lamentó el crimen y señaló que ya sostuvo comunicación con el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, así como con el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, quienes le confirmaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abiertas las investigaciones sobre el caso.

“Sostuve comunicación con el fiscal, Carlos Torres Piña; me informan que tienen avances, que están investigando este tema, precisamente en Penjamillo. El síndico venía de Numarán, y se está haciendo la investigación correspondiente”, declaró Ramírez Bedolla.

El gobernador detalló que, según información proporcionada por la presidenta municipal de Penjamillo, María Martínez Ruiz, Ramírez Zárate no había manifestado preocupaciones ni recibido amenazas que indicaran riesgo alguno.

“La presidenta municipal nos informa que no tenían conocimiento de amenazas o alguna situación en el entorno del síndico municipal, pero la Fiscalía ya investiga el tema”, puntualizó.

El homicidio de Roberto Ramírez Zárate ha causado consternación, miedo y zozobra en la región del Bajío michoacano; en tanto, las autoridades estatales aseguran que darán seguimiento puntual a las investigaciones para esclarecer el crimen y llevar a los responsables ante la justicia.