Coalcomán, Mich.- 6 de diciembre de 2025.- Dos integrantes de la Fiscalía Regional de Justicia de Coalcomán resultaron lesionados al volcar la camioneta en la que viajaban con rumbo a Coahuayana.

Los hechos se registraron este sabado cuando, personal de Protección Civil Municipal, recibió el reporte de una camioneta Pick Up de color blanco, con logotipos de la Fiscalía General del Estado (FGE), que se había precipitado a un desnivel a un costado de la carretera Coalcomán- Coahuayana.

Al revisar el área los socorristas localizaron la unidad siniestrada y heridos al Médico Forense Francisco Javier A., de 68 años y al Perito Criminalista Rolando F., de 30 años de edad.

Los pacientes se dirigían al apoyar en las diligencias relacionadas con la explosión de Coahuayana, ambos fueron estabilizados y trasladados a un nosocomio para su adecuada valoración médica.

Las causas del accidente son investigadas por las autoridades correspondientes.