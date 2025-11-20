La Unión, Gro.- 20 de noviembre de 2025.- Un joven resultó con heridas menores luego de que el vehículo que conducía volcara en el tramo carretero Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, en la Autopista Siglo XXI. El percance generó la movilización de unidades de emergencia de AMBUMED.

Al llegar al lugar, en el kilómetro 284, los paramédicos encontraron a Alexis Omar S., de 29 años de edad, originario del estado de Veracruz, con contusiones leves. Tras una valoración completa, se determinó que sus lesiones no representaban riesgo para su vida.

El joven viajaba en un vehículo MG 3, color blanco, con placas YBK-192-C. En el sitio firmó una carta responsiva, rechazando su traslado a un hospital para atención adicional.

Los elementos de Auxilio Vial y de la Guardia Nacional acudieron al lugar del accidente y se hicieron cargo del apoyo en la zona, así como del aseguramiento del automóvil, que fue enviado a un corralón para continuar con el proceso correspondiente y determinar responsabilidades.