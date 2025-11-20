La Piedad, Mich.- 20 de noviembre de 2025.- Un adulto mayor fue localizado sin vida dentro de su vivienda en la colonia Vasco de Quiroga de La Piedad, luego de que vecinos reportaran a la Policía Municipal que el hombre se encontraba lesionado en su domicilio ubicado sobre la calle Tancítaro.

Al arribar al lugar, paramédicos confirmaron el deceso y detectaron que la víctima presentaba un fuerte golpe en la cabeza. Dentro de la vivienda, varios objetos estaban fuera de lugar y se observaron señales de saqueo, lo que hace suponer que los responsables buscaban artículos de valor antes de agredir al hombre.

Los elementos de la Policía aseguraron el área y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado, cuyo personal de la Unidad Especializada en Escenas del Crimen realizó las primeras diligencias. Posteriormente ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para efectuar la necropsia correspondiente.

Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación, aunque no descartan que el homicidio esté relacionado con un robo. La Fiscalía continúa con las indagatorias para esclarecer el caso y dar con los responsables.