Morelia, Michoacán, 20 de noviembre de 2025.- Comprometidos con el bienestar animal y el control poblacional de perros y gatos, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) anuncia la realización de dos jornadas de esterilización gratuitas en los municipios de Uruapan y Santa Ana Maya.

La jornada en Santa Ana Maya se llevará a cabo el miércoles 26 de noviembre, los interesados deben acudir para informes y registro previo al Centro de Salud, ubicado en la calle Fernando Montes de Oca S/N, en la colonia Centro, en un horario de atención de 9:00 a 15:00 horas.

En Uruapan, la jornada de esterilización se llevará a cabo el viernes 28 de noviembre, el registro se realizará el domingo 23 de noviembre a partir de las 12:00 horas, en el punto conocido como La Charanda, ubicada en la calle Joaquín Amaro 25, colonia Lázaro Cárdenas.

Para garantizar la seguridad y el éxito de la esterilización, todos los animales deberán ser mayores de tres meses de edad, gozar de buena salud, las hembras no deben estar lactando, y deben presentarlos con ayuno de al menos ocho horas.

La SSM subraya que la esterilización es la mejor herramienta para combatir la sobrepoblación, prevenir el abandono y mejorar sustancialmente la calidad de vida de los animales, un beneficio que se extiende a toda la comunidad.