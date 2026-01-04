Morelia, Michoacán, 4 de enero de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) puso en marcha el Grupo de Reacción Inmediata Motorizada (GRIM) de la Guardia Civil, una unidad estratégica diseñada para responder con rapidez, eficiencia y cercanía a las necesidades de la ciudadanía, con lo que se fortalece la atención inmediata a emergencias y la prevención del delito.

Este agrupamiento está integrado por elementos altamente capacitados en la conducción de motocicletas policiales, seleccionados mediante un proceso riguroso que evaluó habilidades técnicas, condición física y perfil profesional, con el objetivo de conformar un equipo con altos estándares operativos y vocación de servicio.

Las labores del GRIM se desarrollan mediante patrullajes preventivos y de proximidad en zonas estratégicas de Morelia. Estos recorridos se definen con base en el análisis de incidencia delictiva, mapas de calor y el reloj criminológico, herramientas que permiten focalizar la presencia policial y ajustarla de manera dinámica conforme evoluciona el fenómeno delictivo.

Además de la prevención, el grupo tiene como función primordial brindar atención inmediata a emergencias, reforzando la capacidad de reacción de la Guardia Civil ante reportes ciudadanos y situaciones que requieren intervención oportuna, siempre con estricto apego a los derechos humanos.

La actuación de los elementos se rige por una política de cero tolerancia a la corrupción y a las malas prácticas, alineada a la instrucción del Gobierno de Michoacán de recuperar y fortalecer la confianza ciudadana mediante un servicio policial profesional, transparente y cercano a la población.

La SSP reitera a las y los michoacanos que, ante cualquier emergencia o situación de riesgo, se encuentra disponible el número 911 las 24 horas del día, como vía directa para solicitar apoyo de las corporaciones de seguridad.