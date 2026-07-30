Morelia, Michoacán, 30 de julio de 2026.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) hace un llamado a tomar conciencia sobre los peligros de conducir con exceso de velocidad, a fin de prevenir accidentes viales y proteger la integridad física de las y los conductores de motocicletas.

La motocicleta carece de carrocería de protección, por lo que, ante una caída o colisión, el cuerpo del motociclista recibe los impactos de forma directa, lo que eleva la gravedad de los daños generados. Se calcula que alrededor del 70 por ciento de las lesiones severas en accidentes de motocicleta ocurren en el cráneo, por lo que el uso de casco certificado, ajustado y bien abrochado resulta indispensable para la protección tanto de pilotos como de copilotos que viajan en el vehículo.

Entre las principales lesiones derivadas de accidentes en motocicleta se encuentran las fracturas múltiples y expuestas, que afectan principalmente piernas y brazos, así como la pelvis; lesiones en la columna vertebral y daños internos severos generados por el impacto directo contra el manubrio, el suelo u otros vehículos. Además de quemaduras, existen casos de pérdida de tejido cutáneo causada por la fricción del cuerpo contra el asfalto.

En este contexto, la SSM enfatiza la importancia de utilizar equipo de protección completo, como casco certificado, chamarra con protecciones, guantes y botas especializadas, los cuales son elementos indispensables para amortiguar el impacto, prevenir raspaduras severas y mitigar la gravedad de las lesiones.

Finalmente, la dependencia exhorta a reflexionar sobre la importancia de una conducción responsable, así como a seguir las normas de tránsito y respetar el límite de velocidad establecido para cada vialidad, a fin de evitar accidentes que pongan en riesgo la integridad de la población.