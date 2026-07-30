Cotija, Mich.- 30 de julio de 2026.- Tres presuntos pistoleros del Cartel Jalisco Nueva Generación fueron abatidos al enfrentarse contra personal de Fuerzas Federales, en una zona rural del municipio de Cotija. Tras el tiroteo las autoridades aseguraron armamento y vehículos.

Al respecto se pudo conocer que automovilistas reportaron en un primer momento que, delincuentes fuertemente armados arrojaron estrellas ponchallantas y realizaban detonaciones sobre la carretera Cotija – Villamar, en las inmediaciones de la comunidad de San Francisco.

Oficiales de la Policía Municipal solicitaron el refuerzo del Ejercito Mexicano y se trasladaron con apoyo aéreo a la zona, siendo atacados a balazos por dicha célula criminal, comenzando un enfrentamiento que se prolongó por varios minutos.

Los castrenses lograron abatir a tres de los hostiles, mientras que sus cómplices lograron darse a la fuga, sin que se reportaran agentes heridos. En el área fueron asegurados tres fusiles AK-47, así como tres vehículos utilizados por los delincuentes.

En la región se desplegaron patrulleros de Guardia Civil, Guardia Nacional y Defensa para mantener el tránsito libre en las carreteras y en busca de otros involucrados en la agresión.

En tanto que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó los correspondientes actos de investigación, así como el levantamiento de los cadáveres en calidad de desconocidos, los cuales fueron enviados al Semefo de la región.

RED 113