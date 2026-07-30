Nueva York, EE. UU., 30 de julio de 2026.- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, participó como ponente en la 20ª Cumbre Internacional de Derechos Humanos, realizada en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde presentó el discurso “Educación, Dignidad y la Construcción de la Paz desde lo Local”, con el que llevó la experiencia del municipio a uno de los foros internacionales más importantes en materia de derechos humanos.

Durante su intervención, el alcalde afirmó que gobernar es un acto de servicio cuya prioridad debe ser el bienestar de las personas, y sostuvo que la paz no puede entenderse únicamente como la ausencia de violencia, sino como el resultado de la justicia social, las oportunidades y el trabajo permanente para mejorar las condiciones de vida de la población.

Ante representantes internacionales, Julio Arreola destacó que en Pátzcuaro se impulsa una visión de gobierno en la que la educación es el eje para transformar comunidades, por lo que compartió acciones como la formación de Promotores de la Paz, la Primera Caminata por los Derechos Humanos y la organización de la Cumbre Regional Latinoamericana de Jóvenes por los Derechos Humanos, iniciativas orientadas a fortalecer la cultura del respeto, la participación ciudadana y la convivencia pacífica.

En su mensaje, también hizo un llamado a asumir la responsabilidad colectiva de construir sociedades más justas, al señalar que no puede existir paz social cuando se abandona a quienes más lo necesitan. Subrayó que las palabras solo cobran sentido cuando se traducen en acciones que mejoran la vida de las personas y generan bienestar para las comunidades.

La participación de Pátzcuaro en esta cumbre internacional permitió compartir experiencias locales con representantes de distintos países, fortaleciendo el intercambio de ideas sobre educación, derechos humanos y construcción de paz desde el ámbito municipal. El encuentro reúne a delegaciones de más de 60 naciones y promueve la colaboración entre gobiernos, organismos internacionales, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil.

Con esta participación, el Gobierno de Pátzcuaro refrenda su compromiso de impulsar políticas públicas que promuevan la paz, la inclusión y el respeto a los derechos humanos, llevando la voz del municipio a escenarios internacionales y demostrando que las acciones locales pueden contribuir a la construcción de un mundo más justo y solidario.