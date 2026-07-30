Charo, Mich.- Durante un operativo de revisión sorpresa realizado por autoridades de los tres órdenes de gobierno en el Centro Penitenciario “David Franco Rodríguez”, fueron decomisados diversos objetos prohibidos, entre ellos sustancias ilícitas, equipos de comunicación y dos dispositivos de internet satelital Starlink, informaron fuentes allegadas al tema.

La acción se registró en las mencionadas instalaciones, ubicadas sobre la carretera Morelia-Cumbres, en el municipio de Charo, como parte de las labores de vigilancia y control al interior del centro penitenciario.

Al efectuar la inspección, los uniformados descubrieron 11 equipos telefónicos, 7 dispositivos de WiFi, 89 memorias de almacenamiento, una computadora, una pantalla, 52 bocinas, dos controles de Xbox, un control remoto, 120 cables y cinco dosis de marihuana.

Además, fueron localizados 62 objetos punzocortantes, 60 encendedores, 20 cadenas, tres herramientas, 16 relojes, seis ventiladores, siete cinturones, nueve máquinas de afeitar, cinco prendas de vestir, tres perfumes, nueve pares de zapatos, siete gorras y un masajeador.

Trascendió que todo el material asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente, la cual continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su procedencia y la posible responsabilidad de quienes los tenían en su poder.



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