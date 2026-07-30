Morelia, Michoacán a 30 de julio de 2026.- “Durante nuestros recorridos por Michoacán hemos escuchado una preocupación que se repite en cada región: la seguridad. La extorsión lastima a nuestras familias, afecta a comerciantes, productores y empresarios, y frena el desarrollo de nuestras comunidades”, señaló Octavio Ocampo, diputado local del PRD, al referirse a la estrategia estatal anunciada para combatir este delito.

“Desde el Poder Legislativo respaldaremos todas aquellas acciones que contribuyan a cerrar espacios a la delincuencia y a brindar mayor certeza a las familias michoacanas. La seguridad no admite colores partidistas; es una responsabilidad institucional que debe asumirse con seriedad y resultados”, expresó.

Y es que Ocampo explicó que, durante sus recorridos municipio por municipio, ha recogido planteamientos de habitantes que enfrentan las consecuencias de la extorsión, un problema que impacta la economía local y genera incertidumbre entre quienes trabajan, producen y emprenden. Señaló que atender esta situación es parte de las condiciones necesarias para recuperar la tranquilidad y fortalecer el desarrollo de Michoacán.

El legislador consideró que el fortalecimiento de una estrategia contra la extorsión, con acciones de prevención, atención a víctimas, inteligencia e investigación, representa una ruta para atender una de las principales demandas ciudadanas. También destacó la importancia de que existan mecanismos de acompañamiento para quienes deciden denunciar.

“Recuperar la grandeza de Michoacán también significa recuperar la tranquilidad de su gente”, afirmó Ocampo, al señalar que la seguridad debe ser un tema prioritario para proteger a las familias y a los sectores productivos. Agregó que enfrentar la extorsión permitirá generar mejores condiciones para que las comunidades puedan avanzar con certeza y oportunidades.