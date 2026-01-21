Jacona, Mich.- 21 de enero de 2026.- La tarde de este miércoles, un hombre desconocido fue ultimado a balazos en la vía pública de la colonia Lomas de San Pablo, perteneciente a esta demarcación de Jacona. La Fiscalía General del Estado investiga el homicidio.

Algunas personas reportaron una agresión armada en la avenida Francisco I. Madero, entre las calles Jacona y Sahuayo, indicando que había un masculino tirado e inconsciente, lo que movilizó a patrulleros de los tres niveles de gobierno.

También acudieron los paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes al revisar al agraviado confirmaron su deceso. El ahora occiso no está identificado, se trata de un sujeto de entre 25 y 30 años de edad, el cual vestía ropa de color negro y portaba una mochila del mismo color.

La escena del crimen fue acordonada de acuerdo al protocolo de la cadena de custodia y más tarde un grupo multidisciplinario de la Fiscalía General del Estado emprendió los correspondientes actos de investigación.

El municipio de Jacona acumula al menos cinco homicidios durante el presente mes de enero:

01 de enero. A balazos matan a un albañil en Jacona.

10 de enero. Ejecutan a balazos a hombre en la colonia Ángel Mendoza, en Jacona.

16 de enero. Matan a “El Chachote” en la colonia Lajas de Jacona.

18 de enero. De 10 balazos hombre es asesinado cerca del templo de Cristo Rey, Jacona.

21 de enero. Sicarios ultiman a un hombre desconocido en la colonia Lomas de San Pablo, Jacona.