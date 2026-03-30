Morelia, Michoacán; 30 de marzo de 2026.- Con el objetivo de que conductores, ciudadanos y visitantes tomen previsiones en sus traslados durante esta época turística, el Gobierno de Morelia anuncia los cortes viales que tendrán lugar con motivo del Viacrucis.

Con ocasión de esta magna actividad que tendrá lugar en el primer cuadro de la ciudad el viernes 03 de abril, este día se llevarán a cabo cortes viales sobre la avenida Madero a la altura de Valentín Gómez Farias y en Allende a la altura de Galeana, así como las calles principales a la altura del Jardín de Las Rosas y La Corregidora.

Los cortes a la avenida Madero iniciarán a las 7:00 am y se ampliarán a las calles adicionales desde las 10:00 am.

Lo anterior para facilitar el orden y la realización del recorrido, que iniciará en la avenida Madero y continuará por Morelos Norte para tomar Melchor Ocampo con dirección a El Nigromante, donde se conducirá al sur para retomar la avenida Madero.

Se recomienda a toda la ciudadanía prever sus tiempos con anticipación para acudir a esta u otra actividad que tengan durante el día. Así como se les invita a disfrutar de las actividades turísticas y culturales que tendrán lugar en Morelia durante esta Semana Santa.