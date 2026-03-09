Morelia, Michoacán; 09 de marzo de 2026.- La Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura) invita a la inauguración de la exposición fotográfica “Casa Batlló de Gaudí: la joya modernista del genio catalán”, el próximo 13 de marzo, a las 12:00 horas, en la Plaza Centenaria del Parque Lineal del Boulevard García de León.

Este proyecto forma parte de las acciones del gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, para acercar el arte a sitios públicos, con el objetivo de fomentar la apropiación del espacio como un lugar de encuentro, diálogo y reflexión estética.

La exposición permanecerá hasta el 30 de junio y está integrada por 34 paneles en gran formato, en los que se observan distintos aspectos y detalles de la Casa Batlló, una de las creaciones más emblemáticas de Gaudí y que actualmente funciona como espacio museístico que cada año recibe a más de 1.5 millones de visitantes de distintas partes del mundo.

La secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, detalló que esta exposición fotográfica se logró gracias a la colaboración con Casa Batlló Gaudí, Barcelona, y se enmarca en el programa de actividades impulsado por el Gobierno Catalán para conmemorar el centenario luctuoso del arquitecto.

“A través de esta muestra, el público podrá apreciar los detalles arquitectónicos, estéticos y simbólicos de esta emblemática construcción, acercándose a la genialidad creativa de Gaudí y a la riqueza del patrimonio arquitectónico europeo”, mencionó Chávez Alcaraz.

Es de recordar que la Casa Batlló fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 2005. Inició su construcción en 1877 y fue remodelada por Gaudí en 1903.

Se trata de una obra extraordinaria que fusiona el arte, la naturaleza y la tecnología, consolidándose como uno de los principales referentes del modernismo catalán y como una de las atracciones culturales más importantes de Barcelona.

El Gobierno de Morelia y SeCultura Morelia invitan a la ciudadanía a asistir a la inauguración y recorrer esta muestra, que permitirá descubrir una de las obras más fascinantes del modernismo catalán sin salir de la ciudad.