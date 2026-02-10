Morelia, Mich., 10 de febrero de 2026.- “En unidad y con mucho diálogo, la Comisión Coordinadora del Partido del Trabajo y la y los diputados de nuestro Grupo Parlamentario, hemos propuesto al compañero Baltazar Gaona como Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán por los próximos nueve meses a partir del 16 de febrero al 15 de octubre”, expresó el coordinador de la bancada del PT, Reyes Galindo Pedraza.

Al dar a conocer en rueda de prensa la propuesta para ocupar el cargo de la presidencia del poder legislativo local, el líder del Grupo Parlamentario destacó que existe plena confianza en que su compañero Baltazar Gaona será un digno representante del Partido del Trabajo, y que el compromiso es que haya apertura a todas las expresiones políticas, así como respeto pleno a las diferentes ideas de quienes buscan acercamiento con el Congreso michoacano.

“Durante las ultimas semanas estuvimos en un diálogo muy cercano de la y los diputados con la instancia de nuestro partido, con la dirigencia del diputado federal Reginaldo Sandoval, escuchamos además a la organización de nuestro partido, particularmente a la organización coordinadora, esta organización partidista que ejerce atribuciones justo de organización, y en ese contexto llegamos a esta determinación; por ello les digo que tenemos toda la confianza puesta en la persona del diputado Baltazar Gaona para que pueda ser presidente de la Mesa Directiva”, explicó el legislador.

“En el PT entendemos que el Congreso es la Casa del Pueblo, todas las voces deben hacerse escuchar y respetar; este anuncio es con una visión de altura institucional y nuestra propuesta para asumir la Presidencia de la Mesa Directiva no es una posición mas de poder, es el resultado de un profundo análisis, un diálogo ininterrumpido y permanente, de la construcción de un consenso que prioriza el compromiso en dar desde el legislativo, estabilidad al estado de Michoacán”, agregó Reyes Galindo.

“Les confirmo que la decisión de hoy nos hace permanecer a sus integrantes en unidad y fraternidad, creemos en la política que construye y no en la que divide. Estamos listos los cinco diputados para poder continuar trabajando de la mano con todas las fuerzas políticas para el bienestar de las familias michoacanas; les aseguramos con firmeza que el PT desde la Presidencia la Mesa directiva va a ser garante del diálogo y de la libre expresión de las ideas”, concluyó el coordinador parlamentario.