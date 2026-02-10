Morelia, Michoacán; 10 de febrero de 2026.– El gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) y en coordinación con el Gobierno Federal, anunció el Congreso de Economía 2026 a realizarse en el Centro Administrativo de Morelia (CAM) el 12 y 13 de febrero.

Dicho evento es resultado de la vinculación entre la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), cuya titular es Guadalupe Herrera Calderón, y la Secretaría de Economía (SE) Federal, coordinada en el estado por Omega Vázquez Reyes.

Las dos jornadas de actividades en el CAM reunirán a delegados, encargados y gerentes de diversas dependencias e institutos federales en Michoacán, quienes brindarán atención directa, orientación e información a la ciudadanía a través de ponencias y puestos informativos.

Entre las dependencias participantes destacan el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Nacional Financiera, así como representantes de Cámaras de Comercio, entre otras instituciones.

El primer día del congreso estará dirigido exclusivamente a mujeres emprendedoras y empresarias, con el objetivo de fortalecer su visión de negocios; mientras que el segundo día será de carácter mixto, dirigido a mujeres y hombres con ideas innovadoras que busquen formalizar sus proyectos, acceder a incentivos, créditos y capacitación, todo en un solo espacio.