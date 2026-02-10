Naucalpan, EdoMex.- En hechos que quedaron captados en video, el conductor de una camioneta, denunció ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a un sujeto que, primeramente se le emparejó para gritarle insultos en repetidas ocasiones, y después de manera repentina, chocar a las víctimas del lado del copiloto.

#Videos | Sujetos pierden la cabeza, amenazan, chocan a propósito y ponen en riesgo la vida de dos personas en #Naucalpan; los acusados serían voluntarios de la #CruzRoja Mexicana, de acuerdo a los denunciantes. Aquí el material en video de los hechos. Parte #1@CruzRoja_MX… pic.twitter.com/KS04sdm4nZ — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) February 11, 2026

Fueron el joven T. A. y su suegra, adulto mayor de 74 años, quienes solicitaron el anonimato por temor a represalias, quienes vivieron momentos de pánico, al ser víctimas de un choque directo en contra de su camioneta, una Nissan tipo XTrail de color azul, por parte de Rubén Rodríguez Romero, asesor y voluntario de la Cruz Roja Mexicana, quien perdió los estribos y chocó a propósito a las víctimas, quienes solo atinaron a grabar todo lo que pudieron, ya que aparte del impacto, más vehículos presuntos amigos del agresor, lo acorralaron y les empezaron a amenazar, de acuerdo a la denuncia anónima presentada ante medios de comunicación.

De acuerdo a la denuncia penal interpuesta el 21 de enero de este año, que se encuentra en poder de este medio, el joven, T. A., señala directamente a Rubén Romero como el principal agresor, “a quien reconocí inmediatamente ya que es el ex esposo de mi pareja actual”, señala la denuncia. Además la víctima reconoce a otras cuatro personas agresoras, voluntarios y asesores de la Cruz Roja Mexicana, acompañando en otros vehículos a Rubén Romero en la agresión mencionada.

La víctima, ante los hechos y al temer por su vida y la de su actual suegra, realizó maniobras para ponerse a salvo, lo cual desató una persecución, con todo y una llanta ponchada y las afectaciones en su vehículo en el primer impacto, hasta que intervienen elementos de la Policía Estatal a brindarles apoyo, quienes revisaron el caso, y le recomendaron al quejoso a interponer las denuncias correspondientes.

Las víctimas de los hechos presentaron material videográfico para fundamentar la denuncia ante las autoridades pertinentes, y exigen a las autoridades que los delitos no queden impunes y que los hechos sean completamente esclarecidos, ya que incluso hay antecedentes de que el agresor, está siendo investigado actualmente también por el delito de violencia familiar, de acuerdo a documentos emitidos por el Hospital Psiquiátrico Infantil, Dr. Juan N. Navarro.

Nota de la Redacción ** Este medio de comunicación tiene una copia de la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado de México, así como el nombre del denunciante y el material gráfico presentado ante las autoridades. Se respeta el anonimato por el temor a represalias de acuerdo a lo manifestado por parte del denunciante.