Morelia, Michoacán, 31 de diciembre de 2025.- La histórica inversión del Gobierno del Estado en equipo médico de última generación, como el nuevo acelerador lineal y el PET Scan, permitió a la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) fortalecer la lucha contra el cáncer.

Esta tecnología de vanguardia ha transformado el panorama oncológico en el estado al ofrecer diagnósticos y terapias que anteriormente eran inaccesibles para gran parte de la población, derivado de ello, 2 mil 420 nuevos pacientes han iniciado sus tratamientos de especialidad sin necesidad de salir del estado.

Uno de los mayores avances en este periodo fue la realización de 269 estudios de PET Scan, tomografía por emisión de positrones. Este equipo permite identificar células malignas en etapas muy tempranas y con una precisión milimétrica, lo que facilita a los médicos especialistas diseñar planes de tratamiento personalizados y efectivos desde el primer día.

Complementando la etapa de diagnóstico, el acelerador lineal ha permitido agilizar las sesiones de radioterapia, al pasar de 80 a 200 pacientes por día. Este equipo de alta precisión, dirige la radiación exclusivamente al tumor, protegiendo los órganos sanos cercanos. Esto no solo mejora la tasa de éxito terapéutico, sino que también permite atender a un mayor número de pacientes diariamente, reduciendo las listas de espera de manera significativa.

La SSM destaca que, más allá de las cifras, el impacto real se refleja en la economía y tranquilidad de las familias michoacanas, al contar con esta tecnología en el sector público, los pacientes ya no requieren trasladarse a otras entidades o recurrir a servicios privados de alto costo.

El Gobierno de Michoacán reafirma que la lucha contra el cáncer es una prioridad, al adquirir las mejores herramientas tecnológicas y humanas para brindar esperanza y salud a quienes más lo necesitan.