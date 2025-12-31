Tuzantla, Michoacán, a 31 de diciembre de 2025.- En la víspera del nuevo año, el presidente del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, sostuvo un encuentro con liderazgos partidistas de Tuzantla, donde destacó que el PRD cierra el año con unidad, organización y cercanía con su base militante. Este cierre de 2025, dijo, representa la consolidación de un esfuerzo colectivo que prepara al partido para redoblar su trabajo político y territorial durante 2026.

Durante el encuentro, se reconoció el trabajo coordinado que se mantiene en el municipio bajo el gobierno del alcalde Fernando Ocampo, cuya administración, se señaló, ha permitido avanzar con estabilidad, atención a las necesidades locales y una relación cercana con la ciudadanía, en concordancia con los principios y la agenda del PRD.

Ante dirigentes, representantes y liderazgos locales, Octavio Ocampo subrayó que la fortaleza del PRD Michoacán radica en la constancia y la participación activa de su militancia, que mantiene vivo el legado cardenista y el compromiso social del partido. “Este año nos ha permitido reorganizar nuestras estructuras, recuperar presencia en los municipios y fortalecer la confianza ciudadana. Ahora nos toca seguir caminando juntos para que en 2027 se refleje en las urnas el trabajo que hoy sembramos”, expresó.

El dirigente estatal enfatizó que el PRD Michoacán ha trabajado con disciplina y estrategia para volver a ser un referente de gobierno responsable, con resultados tangibles en los municipios que hoy encabeza. “En 2027, el PRD multiplicará su presencia como gobierno local. Ganaremos nuevamente los municipios que gobernamos y conquistaremos otros más, porque la gente está reconociendo nuestro compromiso, nuestra cercanía y nuestra congruencia política”, afirmó.

Finalmente, destacó que 2026 será un año decisivo para consolidar el crecimiento del partido y fortalecer su estructura en cada región del estado. “Vamos a seguir construyendo con diálogo, con apertura y con el respaldo de la gente. El PRD no se detiene, sigue avanzando hacia una nueva etapa de cambio político en Michoacán”, concluyó.