Morelia, Mich.- Miércoles 31 de diciembre de 2025.- Un transeúnte resultó lesionado tras ser atacado con un arma de fuego en la vía pública de la colonia Wenceslao Victoria, ubicada al poniente de la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales.

El hecho de violencia se registró la tarde de este miércoles sobre la calle Manuel Fernando Soto, casi frente a la calle Gregorio Payro, en las cercanías de la avenida Pedregal y de la colonia Eduardo Ruiz.

La situación fue reportada al número de emergencias, consecutivamente acudieron patrulleros municipales y paramédicos de Ambumed, quienes otorgaron los primeros auxilios al afectado y lo canalizaron a un hospital para su adecuada atención médica.

Trascendió que el paciente responde al nombre de Pedro, de aproximadamente 28 años de edad, quien sufrió un impacto de bala en la pierna derecha y un roce de proyectil en la pierna izquierda. Hasta el momento se desconoce el móvil de la agresión.

En el sitio quedaron regados al menos dos casquillos percutidos, por lo que los uniformados delimitaron el área y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE), a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes.