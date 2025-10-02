Morelia, Michoacán, a 01 de Octubre de 2025.- El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, mostró la disposición y voluntad de mantener estrecha coordinación con los diferentes órdenes de gobierno en la búsqueda de solución a las problemáticas que atraviesa el estado.

Durante una reunión de trabajo que sostuvieron la diputada local y Coordinadora del GPPRD, Brissa Arroyo Martínez, los diputados locales Octavio Ocampo Córdova y Conrado Paz Torres, con el Secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, se destacó que el GPPRD es un aliado de los diferentes órdenes de gobierno para transitar hacia la

estabilidad social.

La Diputada Local, Brissa Arroyo afirmó que para avanzar es necesario buscar las coincidencias, hacer a un lado las ideologías o colores partidistas y priorizar siempre el bienestar del pueblo michoacano.

El Diputado local Octavio Ocampo Córdova, subrayó que el GPPRD es una oposición crítica y responsable, comprometida con las causas sociales, “y pensando en dar respuesta a las demandas de la ciudadanía nos hemos convertido en una bancada generadora de consensos, de acuerdos y de diálogo”, sostuvo.

El Diputado local, Conrado Paz Torres, enfatizó que ser aliados de los órdenes de gobierno y /o de los Poderes del Estado es sinónimo del compromiso que tenemos como legisladores para que nuestro estado pueda superar las problemáticas que presenta.

El Secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, externó que desde la Secretaría de Gobierno se tienden puentes comunicación con el Legislativo, municipios y la propia ciudadanía para obtener mejores resultados.