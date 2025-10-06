En seguimiento a trabajos de inteligencia e investigación, en acciones encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en coordinación con Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se ejecutaron cinco órdenes de cateo en Durango, donde fueron detenidas cinco personas, una de ellas José Luis “N”, líder de una célula delictiva que opera en la región.

Derivado del desarrollo de líneas de investigación relacionadas con el secuestro y tráfico de personas, se ubicaron inmuebles en el municipio de Durango que eran utilizados para estas actividades, por lo que se realizaron vigilancias fijas y móviles en cinco inmuebles, donde se obtuvieron los datos de prueba necesarios que fueron entregados a un Juez de control, quien liberó las órdenes de cateo.

Con esto, los agentes de seguridad desplegaron operativos simultáneos para ejecutar las órdenes de cateo en las colonias Loma Bonita, La Morga, Cerro de Guadalupe y Guadalupe Victoria, donde fueron detenidas seis personas, entra las que se encuentra José Luis “N”, identificado como líder de la célula delictiva.

Además, se aseguraron tres cargadores, 59 cartuchos, 36 celulares, un radio de comunicación, tres vehículos, una motocicleta.

A los detenidos se les leyeron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. En tanto, los domicilios quedaron bajo custodia de las autoridades.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso con la sociedad para inhibir delitos y recuperar la tranquilidad de las familias.