Morelia, Michoacán, 17 de noviembre de 2025.- El teleférico de Morelia presenta un avance del 48 por ciento, que se ve reflejado en la fabricación del sistema electromecánico con que se pondrá a circular este nuevo medio de transporte, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

En conferencia de prensa, encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la funcionaria estatal detalló que en lo que respecta a la fabricación del sistema electromecánico, el proceso concluyó con éxito y en su totalidad en las estaciones 1, 2, 3 y 4; mientras que las estaciones 5 y 6 presentan un avance del 88 y 85 por ciento, respectivamente.

“El teleférico de Morelia presenta un avance general del 48 por ciento, se continúa con la construcción de las siete estaciones que tendrá inicialmente este proyecto de movilidad y ya se están recibiendo las primeras cabinas que circularán por la ciudad”, resaltó la funcionaria estatal.

En relación a la fabricación de cabinas, Gladyz Butanda remarcó que existe un progreso del 82 por ciento en las unidades que circularán por la zona norte de Morelia, y del 77 por ciento en aquellas que sobrevolarán el sur de la capital michoacana.

Otro avance que destacó es el relativo a la edificación de las torres que serán la base del teleférico, donde se reportó la instalación de 7 de los 33 postes con que operará inicialmente este medio de transporte.

Gladyz Butanda subrayó que estos avances se están compartiendo de manera permanente con la ciudadanía en jornadas de socialización, a fin de diluir dudas e inquietudes en torno a este proyecto de movilidad.