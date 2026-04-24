Morelia, Michoacán, a 24 de abril de 2026.- El diputado del PRD, Octavio Ocampo, hizo un llamado a las Comisiones de Educación, Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado para que dictaminen y aprueben la iniciativa presentada el pasado 15 de abril, que plantea la creación de un Protocolo Estatal de Actuación ante situaciones de violencia en escuelas.

El legislador advirtió que los recientes hechos registrados en municipios como Tarímbaro, Lázaro Cárdenas y Morelia evidencian un escenario preocupante que no puede seguir atendiéndose con improvisación, situación que ha incrementado la inquietud de madres y padres de familia por la seguridad de sus hijas e hijos dentro de los planteles educativos. “Casos como amenazas de tiroteos, suspensión de clases por riesgos de seguridad y reportes de estudiantes con armas obligan a una respuesta institucional inmediata”, remarcó.

“Lo que estamos viendo en Michoacán no es un hecho aislado. Es una señal evidente de que necesitamos reglas, coordinación y protocolos. La escuela debe ser el espacio más seguro para nuestras niñas, niños y jóvenes, y hoy no lo estamos garantizando”, afirmó Ocampo.

El diputado recordó que su iniciativa propone reformar la Ley de Educación y la Ley Orgánica Municipal para establecer mecanismos claros de actuación y coordinación entre autoridades educativas, de seguridad y ayuntamientos.

Asimismo, plantea la creación de Consejos de Participación y Prevención de Riesgo Escolar, con el objetivo de que cada municipio cuente con una instancia operativa que atienda de manera preventiva y reactiva cualquier situación de riesgo.

“Hoy cada escuela, cada municipio, está reaccionando como puede. Eso genera incertidumbre en las familias, en los docentes y en los propios estudiantes. No podemos seguir actuando sin un marco claro; necesitamos pasar de la reacción a la prevención”, subrayó.

Entre los elementos centrales de la propuesta destacan:

•⁠ ⁠La implementación de un Protocolo Estatal obligatorio para casos de violencia o emergencias

•⁠ ⁠Mecanismos de alerta temprana entre escuelas y autoridades de seguridad

•⁠ ⁠Criterios técnicos para la suspensión de clases

•⁠ ⁠Designación de enlaces municipales responsables de la atención escolar

Octavio Ocampo insistió en que la aprobación de esta iniciativa no puede postergarse, ya que está en juego la integridad de la comunidad educativa.

“Este no es un tema político, es un tema de seguridad y de derechos. El Congreso tiene hoy la responsabilidad de actuar con visión y sensibilidad. No podemos esperar a que ocurra otra tragedia para tomar decisiones”, enfatizó.

Finalmente, el legislador reiteró su disposición para construir consensos y fortalecer la propuesta, pero dejó claro que la prioridad debe ser garantizar entornos escolares seguros en todo el estado.