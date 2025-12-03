Morelia, Michoacán, 3 de diciembre de 2025.- El Gobierno estatal a través del Sistema DIF Michoacán y el Consejo Michoacano de Inclusión para las Personas con Discapacidad, refrenda su compromiso con la inclusión con la entrega del 16° Premio Estatal al Mérito de las Personas con Discapacidad.

En representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario de Salud de Michoacán (SSM), Elías Ibarra Torres, encabezó la entrega de reconocimientos, destacando la prioridad que la administración estatal otorga a la construcción de un entorno accesible para todas y todos.

En esta edición, el galardón estatal reconoció las destacadas trayectorias y contribuciones, de Juan Luis Ayala Padilla, en las categoría Profesional; Omar Molina Herrejón, en lo Artístico, y Daniel Márquez Gerardo por Servicio a la Comunidad.

La directora general del organismo estatal, Ana Sofía Bautista Aguíñiga, informó que este galardón es resultado de la labor institucional para promover los derechos, la participación y la visibilidad de las personas con discapacidad en el territorio.

“Este premio no solo reconoce logros individuales, sino que también destaca la labor institucional para promover los derechos y la participación de este sector de la población,” destacó la titular del DIF estatal.

El jurado estuvo conformado por personas con discapacidad, integrantes de la sociedad civil, instituciones y ganadores de ediciones previas, asegurando un proceso de evaluación transparente e inclusivo.